سلطات الرباط تتدخل “بقوة” لمنع وقفة نقابية..الادريسي: رجال التعليم تعرضوا للركل والرفس – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - منعت السلطات الأمنية في العاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية، واعتصاما مركزيا، كان مقررا تنظيمه أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وعبرت قيادات الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، عن استنكارها الشديد لقيام السلطات الأمنية بتفريق المحتجين “بالقوة”، بينما كانوا بصدد تنظيم شكلهم الاحتجاجي ضد “تماطل الحكومة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية، وتجاهلها للمشاكل المطروحة في القطاع”.

وفي تصريح لموقع “اليوم 24″، اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة، عبد الرزاق الإدريسي، أن المنع، الذي تعرض له النشاط الاحتجاجي “غير معقول، وتعسفي” مشيرا إلى تعرض رجال التعليم للركل، والرفس، ومصادرة لافتاتهم، وممتلكات النقابة.