الأمم المتحدة تدين الهجمات ضد قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجمات التي نفذها مسلحون مجهولون ضد قوات دفاع وأمن وطنية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام في مالي وإصابة آخر بجراح.



ووصف الأمين العام للأمم المتحدةغوتيريش في بيان صحفي، الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة بـ جريمة حرب..داعياً سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان المساءلة عن تلك الهجمات البشعة..معرباً عن قلقه البالغ بشأن استمرار جهود زعزعة الاستقرار من الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وينتشر أكثر من 13 ألف جندي من مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي ، بهدف الحد من العنف الذي تتسبب فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد.