روسيا: تسجيل 24763 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 570 حالة

محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

اعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 24763 إصابة ووفاة 570 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ثلاثة ملايين و495816 إصابة منها 63940 حالة وفاة و549832 حالة نشطة ومليونين و882044 حالة شفاء.



وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس التاجي في بيان لها، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (5893 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3041 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 13.8% من المرضى الجدد.