شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 9 كانون ثان/يناير الحالي، بأكثر من توقعات المحللين.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 965 ألف طلب، بارتفاع 181 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه، والذي وصل إلى 784 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات الأسبوع الماضي إلى 795 ألفا، مقابل 787 ألفا في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

ومع ارتفاع عدد طلبات الإعانة بأكثر من المتوقع وصل العدد إلى أعلى مستوى له منذ 22 آب/أغسطس الماضي عندما سجل 011ر1 مليون طلب. وقالت نانسي فاندن هوتن كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن "جزء من الزيادة في الطلبات قد يعود إلى إضافة 300 دولار أسبوعيا إلى إعانات البطالة".