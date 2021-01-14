شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اليمني : الحوثيون وخبراء إيرانيون وراء هجوم مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن دلائل النتائج الأولية بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، تؤكد وقوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وخبراء إيرانيين ولبنانيين وراء الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد كبير من الشهداء والجرحى، وذلك بهدف القتل العمد لرئيس وأعضاء الحكومة، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وجريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب موقف دولي واضح وصريح ضد مرتكبي الجريمة الإرهابية.