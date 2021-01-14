شكرا لقرائتكم خبر عن دوتيرتي: ابنتي لن تترشح للرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الخميس إن الرئاسة عمل لا يصلح للمرأة بسبب الاختلاف العاطفي بينها وبين الرجل، ورفض تكهنات بأن ابنته قد تخلفه العام المقبل ، وأضاف دوتيرتي في افتتاح مشروع طريق سريع مشيرا إلى ابنته "ابنتي لن تترشح. أخبرت إنداي ألا تترشح لأنني أشفق عليها لمعرفتي أنها ستمر بما أمر به أنا الآن". وأضاف "هذا عمل لا يناسب المرأة. تعلمون أن التكوين العاطفي للمرأة مختلف تماما عن تكوين الرجل.. وهذه هي القصة الحزينة".

وتولت امرأتان الرئاسة في الفلبين من قبل هما جلوريا ماكاباجال أرويو من 2001 إلى 2010 وكورازون أكينو من 1986 إلى 1992.