سلفاكير يعرض وساطة حدودية بين السودان وإثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وساطة تعرضها دولة جنوب السودان من أجل حل دبلوماسي لخلاف حدودي بين الجارة الشمالية وأثيوبيا.

مجلس السيادة السوداني أعلن، في بيان صدر الخميس، أن رئيس الجارة الجنوبية، سلفاكير ميارديت، عرض على رئيسه عبد الفتاح البرهان التوسط لحل الخلاف الحدودي مع أديس أبابا، بشكل سياسي دبلوماسي.

ونقل البيان عن مستشار سلفاكير، توت قلواك، قوله إن سلفاكير أجرى اتصالا هاتفيا مع البرهان، بحث خلاله الطرفان الأحداث على الحدود السودانية الأثيوبية.

وأشار قلواك إلى أن سلفاكير أبدى، خلال الاتصال، استعداده للتوسط بين السودان وأثيوبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي وديبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، حفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين وحفظ السلام في الإقليم.

ولفت إلى أن البرهان أكد على الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع أثيوبيا.

كما اعتبر أن رئاسة السودان لمنظمة دول الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية (إيغاد) من شأنها أن تساهم في حل القضية عبر المنظمات.

ومؤخرا، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا محدودا، على خلفية هجمات متكررة من مليشيات محلية إثيوبية على الأراضي السودانية لأسباب غير سياسية.

وعلى صعيد آخر، سلم مستشار سلفاكير، البرهان، رسالة خطية من رئيس الجارة الجنوبية حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وترتيبات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأكد البرهان، في لقاء جمعه بـ"قلواك" في مكتبه بالخرطوم، أن الحكومة اتخذت خطوات عملية فى سبيل تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ، تضم الأطراف الموقعة على الاتفاق، بالإضافة إلى تشكيل مجلس شركاء الحكم للفترة الانتقالية.