روسيا: نقدر دور الإمارات والسعودية في التوصل لاتفاق الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تقدر دور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في التوصل لاتفاق الرياض باليمن.

وأكد المندوب الروسي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أن تحقيق التسوية السياسية في اليمن ستنعكس على استقرار المنطقة بأكملها.



وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، قال إن التحقيقات أثبتت مسؤولية مليشيات الحوثي عن هجوم مطار عدن.

وأوضح جريفيث لدى تقديم إحاطته ‫لمجلس الأمن اليوم الخميس، أن حجم الأضرار التي خلفها هجوم مليشيا الحوثي على مطار عدن غير عادي.

وجدد المبعوث الأممي إدانته بأشد العبارات للهجوم الشرس الذي استهدف الحكومة اليمنية في مطار عدن، وقتل وجرح العشرات من المدنيين بما تضمن مسؤولين حكوميين وعمال إغاثة إنسانية وصحفيين.

وعبر المبعوث الأممي عن تضامنه مع الحكومة اليمنية الجديدة التي أصرت على البقاء في عدن رغم المخاطر، مثمناً جهود الوساطة السعودية لدفع تنفيذ اتفاق الرياض.

ولفت جريفيث إلى أن تشكيل الحكومة اليمنية وعودتها إلى عدن كان مؤشرًا على نجاح اتفاق الرياض.

وشدد على أن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض يكتسب أهمية خاصة ويستحق اهتمامًا كبيرًا للحفاظ عليه.