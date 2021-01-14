حريق يترك ثلاثة آلاف من مسلمي الروهينجا بدون مأوى في مخيم ببنجلاديش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شب حريق في أحد مخيمات اللاجئين في جنوب بنجلاديش ما أسفر عن بقاء أكثر ثلاثة آلاف من مسلمي الروهينجا بدون مأوى، بحسب مسؤولين.

وقال سيف الإسلام مسؤول الإدارة المحلية بمقاطعة كوكس بازار إن الحريق شب في مخيم نويابارا روهينجا في تيكناف بالمقاطعة في الصباح، ليأتي على أكثر من 500 منزل مؤقت وأغلبها مصنوعة من ألواح البامبو وألواح البولي ايثيلين.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بعد الحريق الذي استغرق من رجال الإطفاء أكثر من ساعة لإطفائه.

وقال سيف الإسلام إن سبب الحريق لم يتحدد بعد، مضيفا أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص كانوا يعيشون في تلك الخيام.

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في مخيمات لاجئين بمنطقة كوكس بازار في جنوب شرقي البلاد، بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلية البوذية.

وعبر نحو 750 ألف منهم الحدود بعدما شنت ميانمار ذات الأغلبية البوذية حملة قمع ضد تلك الأقلية في آب/أغسطس 2017.