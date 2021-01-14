مصر توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ قطار كهربائي سريع لتكلفة 23 مليار دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقعت مصر اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة لقطار كهربائي سريع في البلاد باجمالي أطوال حوالى 1000 كيلو متر وبتكلفة اجمالية قدرها 360 مليار جنيه (حوالي 23 مليار دولار).

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان ان الاتفاقية وقعها عن الجانب المصري رئيس (الهيئة القومية للأنفاق) الدكتور عصام والي وعن جانب شركة سيمنز العضو المنتدب مايكل بيتر وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقاال وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير عقب التوقيع ان الاتفاقية "جاءت بعد مفاوضات طويلة وباتفاق الطرفين على شروط ممتازة وبفكر مختلف في التشغيل عن نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم".

واشار الى البدء الفوري لتنفيذ خط القطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينة (العين السخنة) بمدينة (العلمين الجديدة) مرورا ب(العاصمة الادارية الجديدة) بطول 460 كيلو مترا ويشمل 15 محطة وبسرعة تصميمية تبلغ 250 كيلومتر/ساعة.

ولفت الى أن هذا الخط سيساهم فى ربط (العاصمة الادارية الجديدة) ومدن جديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية.

واشار الى الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار فيما يجري العمل في تنفيذ أعمال صناعية اخرى وستبدأ الشركة الالمانية فى أعمال اشارات واتصالات وتحكم ونظم كهرباء بالتزامن مع هذه الأعمال بجانب تصنيع وتوريد 34 قطار ركاب و10 جرارات لنقل البضائع.

ولفت الوزير الى انه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد.

ومن جانبه ذكر الرئيس التنفيذى للشركة الالمانية جو كايسر أن المفاوضات الايجابية التي تمت بين الجانبين أدت للتوصل الى توقيع اتفاق نهائي مشيدا بالعلاقات بين البلدين.