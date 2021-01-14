قوات الاحتلال تعتقل 41 فلسطينيا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 41 فلسطينيا معظمهم من بلدتي (المغير) و( كفر مالك) في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وأضاف النادي في بيان صحفي ان نسبة الاعتقالات في الساعات الأخيرة الماضي هي الأعلى منذ مطلع العام الجاري.

وأشار الى ان قوات الاحتلال اعتلقت 19 فلسطينيا في محافظة رام الله والاخرين من بلدات القدس المحتلة لا سيما بلدة الطور.

وقال النادي ان هذا التصعيد يشكل جريمة في ظل استمرار انتشار وباء (كورونا المستجد - كوفي9 19) وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس "الأمر الذي يعرض حياتهم لخطر مضاعف عدا عن الخطر الأول والأساس الذي تشكله قوات الاحتلال على حياة المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية".

وأضاف أنه "رغم كل المناشدات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى لاسيما المرضى منهم وكبار السن فإن رد الاحتلال كان وما يزال اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين واستمراره بتحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل."

وبين ان الاسرى يتعرضون لعمليات تحريض من اعلى المستويات في حكومة الاحتلال كان اخرها قرار الاحتلال بحرمان الاسرى من لقاح فيروس (كورونا).

وحمل نادي الأسير مجددا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين لاسيما مع استمرار سلطات الاحتلال باحتجازهم في مراكز توقيف وتحقيق لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية لفترات تزيد عن 20 يوما بدعوى (الحجر الصحي) قبل نقلهم الى السجون.

وأشار الى ان مراكز الحجر تشكل بيئة خصبة لانتشار عدوى الفيروس وامراض أخرى.