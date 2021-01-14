بايدن يدعو للمصادقة على تعييناته وقراراته والنواب الأمريكي يقر توجيه اتهام لترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيينات التي أجراها والقرارات التي يعتزم اتخاذها، وذلك بالتوازي مع إجراءات محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال جو بايدن في بيان له" إن الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) وتداعياتها الاقتصادية الخانقة وتحتاج لأن يقر مجلس الشيوخ سريعاً التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكن من التصدي لهذه التحديات".

واضاف" آمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة تمكنها من أن تتعامل في آن معا مع مسؤولياتها الدستورية بشأن إجراء العزل ومع الشؤون العاجلة الأخرى لهذه الأمة".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، من كلا الحزبين على لائحة اتهام بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتهمة "التحريض على التمرد" والتشجيع على الهجوم على الكابيتول في واشنطن، ما سيؤدي إلى فتح إجراءات عزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة رسميا.

وصوت عدة نواب جمهوريين لصالح توجيه الاتهام للرئيس الذي يتوقع أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 الجاري.