تونس تعلن أنها ستتلقى حصة لقاحات من الجزائر

«أ ف ب»

أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان جرندي، أن الجزائر ستتقاسم حصتها من اللقاح مع بلاده فور حصولها عليه.

وقال الوزير في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الأربعاء/الخميس، إن «وزير الخارجية الجزائري استجاب بصفة مباشرة، وقال بالحرف الواحد، إن الجزائر لم تتحصل بعد على هذه اللقاحات، ولكن فور تحصلها عليها ستتقاسم ذلك مع تونس الشقيقة، وهذا التزام شديد من قبل الجزائر بمقتضيات الأخوة القائمة بين البلدين».

وأوضح جرندي إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن «الرئيس تبون استجاب بنفسه لهذا الطلب وأعطى تعليماته لوزير الخارجية بخصوص ما يستلزم من توفير اللقاح، وتقاسم مع ما ستتحصل عليه الجزائر من هذه اللقاحات مع تونس». واعتبر الوزير التونسي أن «هذا تعبير شديد عن متانة علاقات الأخوة القائمة بين تونس والجزائر»، وبين الرئيسين التونسي والجزائري. ولم تؤكد السلطات الجزائرية هذا الإعلان رسمياً.

وتعاقب وزيران على وزارة الصحة التونسية منذ بداية أزمة الوباء في مارس/آذار الماضي، وأعلنت تونس عن حملة تطعيم خلال الربع الثاني من عام 2021، وتكثف من اتصالاتها الدبلوماسية للحصول على حصص من اللقاحات. ومنحت السلطات التونسية ترخيصاً للقاح فايزر ـ بايونتيك الأمريكي الألماني.

وقال مدير معهد باستور، الهاشمي الوزير لفرانس برس، إنه تم إرسال طلب لشراء مليوني جرعة، ومن المنتظر وصول الدفعة الأولى خلال الربع الثاني وستمنح مجاناً للمواطنين.

وتجري تونس محادثات مع الطرف الروسي للحصول على لقاح «سبوتنيك في»، وفقاً لوزير الصحة فوزي مهدي. وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، خلال اجتماع مع اللجنة العلمية، إنه يجب «استعجال توريد اللقاحات واختيار الأمثل.. القرار علمي وليس سياسياً».

وقامت السلطات الجزائرية بطلب شراء دفعات من اللقاحات من روسيا والصين.

ومن المنتظر أن تصل الدفعات الأولى من اللقاح الروسي نهاية هذا الشهر، على أن تبدأ إثر ذلك حملة التطعيم، وفقاً لوزير الصحة الجزائري. وسجلت الجزائر منذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف إصابة بالفيروس من بينها 2800 وفاة، بينما تواجه تونس البالغ عدد سكانها 11.7 مليون نسمة، أزمة مع استفحال انتشار الوباء الذي أصيب به أكثر من 168 ألف شخص، وتوفي به أكثر من 5400 آخرون.