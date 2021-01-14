شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد جاسم: مواجهة العين صعبة ولكن فريقنا على قدر التحدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

أكد سعيد جاسم لاعب حتا أن فريقه يتطلع للحصول على نتيجة إيجابية عندما يستضيف العين الجمعة على ملعب استاد حمدان بن راشد بنادي حتا ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي. وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : ستكون مباراة صعبة، نواجه فريقا كبيرا ولديه لاعبون مميزون سواء على مستوى المواطنين أو الأجانب وهو فريق كبير وفريق بطولات، ولكن فريقنا سيكون على قدر التحدي.

وأضاف: علينا تقديم الأفضل في المباراة، والمحافظة على تركيزنا وتطبيق تعليمات المدرب، نحن نحترم أي فريق نواجهه، منافسنا هذه المرة ليس بالخصم السهل ولكن بالجد والاجتهاد في الملعب يمكن أن نخرج بنتيجة إيجابية من المباراة.