شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يتقاسم صدارة الدوري السعودي مع الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

صعد الشباب إلى مشاركة الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بعد فوزه على مضيفه العين 3-0 في افتتاح الجولة 13 من البطولة.

ويتقدم الهلال بفارق الأهداف قبل مباراته الجمعة، أمام مضيفه الأهلي، في مكة المكرمة.

واستطاع الشباب حسم المباراة التي أقيمت على ملعب الملك سعود في الباحة في الشوط الثاني، بعدما سجل الأرجنتيني جوانكا هدفين (60 و94) وعبدالله الحمدان (81)، وتجمد رصيد العين الذي تلقى خسارته الثانية توالياً بالنتيجة ذاتها عند 10 نقاط، وبقي في المركز قبل الأخير.

وفي لقاء آخر، رفض القادسية الخسارة أمام مضيفه الفيصلي بعد أن كان متأخراً حتى الدقيقة 88 بهدفين لهدف، قبل أن يلحق بالتعادل 2-2 قبل النهاية بدقيقتين، صاعداً برصيده إلى 18 نقطة، جعلته في المركز التاسع، وصعد الفيصلي إلى 14 نقطة، وبقي في المركز الثاني عشر.

وتقدم الفيصلي بعد 13 دقيقة من نقطة الجزاء عن طريق جوليو تافاريس، وبنفس الطريقة تعادل حسن العمري للضيوف في الدقيقة 55 ليرفع رصيده الشخصي إلى سبعة أهداف في سجل الهدافين الذي يتصدره السويدي ستراندبيرج مهاجم أبها.

وأضاف جويلهيرمي الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 60، بيد أن الدقيقة 88 حملت هدف التعادل للقادسية عن طريق وليد الشنقيطي ليواصل الفيصلي رحلة الغياب عن الانتصارات للجولة الخامسة توالياً، ويتابع القادسية تحسين رصيده.