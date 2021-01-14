شكرا لقرائتكم خبر عن الميناء السياحي يحتضن بطولة دبي المفتوحة لتنس الشاطئية الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

تنطلق في الساعة التاسعة صباح الجمعة، بطولة دبي المفتوحة لتنس الشاطئية، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس في منتجع الحبتور جراند في الميناء السياحي بدبي من مجموعة الحبتور الدولية وبالتعاون مع شركة إم بور للخدمات الرياضية، وهي إحدى بطولتين سينظمهما الاتحاد لتنشيط اللعبة في الدولة، حيث ستقام البطولة الثانية بتاريخ 22 من يناير الحالي.

ويأتي تنظيم البطولتين امتداداً للنجاح الذي حققته بطولة الإمارات الشاطئية التي أقيمت تزامناً مع اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.

ويشارك في البطولة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة ويشرف عليها الحكم العام ميثم محمد حسين، ولجنة حكام التنس في الدولة، وستقام المنافسات ليوم واحد وفقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتي تؤكدها الجهات الرسمية في الدولة.

وأكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي، أن البطولة تندرج ضمن دعم اتحاد اللعبة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، والتي انطلقت مؤخراً وتستمر لمدة 45 يوماً بمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة، من أجل تسليط الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة التي تحفل بها إمارات الدولة، وفي الجانب الرياضي التشجيع على ممارسة رياضة التنس الشاطئية ولاستثمار البنى التحتية المميزة لهذه اللعبة إضافة إلى تطويرها لتكون إحدى الركائز الأساسية للعبة في الإمارات.

ومن جانب آخر، تعتبر هذه البطولة أولى بطولات التنس الشاطئي على مستوى العالم حيث هي البطولة الأولى على أجندة الاتحاد الدولي للتنس الشاطئي لسنة 2021.