شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مخالفات واستخدام عقاقير محظورة في سباق إكسبو للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أصدر نادي دبي للفروسية بياناً أكد فيه على المدربين وملاك الإسطبلات الالتزام بالنظم والقوانين، بعد رصد مخالفات واستخدامات لعقاقير محظورة دولياً في سباق إكسبو للقدرة.

وجاء في البيان: إعمالاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون ولمنع التجاوزات غير القانونية في السباقات، نود أشعاركم بأنه تم رصد مخالفات، واستخدامات لعقاقير محظورة دولياً، من خلال نتائج الفحص للعينات الأولية لسباق كأس إكسبو للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2021 والتي استخدمت من قبل الإسطبلات التالية:

1- الحاصل على المركز الأول من إسطبل زعبيل.

2- الحاصل على المركز الثاني من إسطبل زعبيل 2.

ونتائج الفحص للعينات الأولية لسباق كأس إكسبو للقدرة (مفتوح) بتاريخ ٩ يناير 2021:

1- الحاصل على المركز الحادي عشر من إسطبل البحرين الملكي للقدرة.

وعليه نود إخطاركم بأن اللجنة المنظمة قامت بإحالة هذه الواقعة بما تضمنت من تجاوزات ومخالفات لأصحاب الإسطبلات المذكورة إلى الاتحاد الإماراتي للفروسية والسباق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.