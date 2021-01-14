شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز أبوظبي» تخطط لربط أبوظبي بـ22 دولة ورفع الأسطول إلى 20 طائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

قال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي» إن الشركة ستضيف 20 طائرة جديدة إيرباص A321- KL R بحلول عام 2023، حيث ستسهم في تعزيز وصول الناقلة من العاصمة أبوظبي إلى وجهات يصل إجمالي عدد سكانها إلى نحو 5 مليارات نسمة وعلى بعد 8 ساعات فقط من الإمارة.

وأعرب فان شايك عن اعتزازه بالشراكة التي جمعت بين المجموعة والشركة القابضة ADQ، موضحاً أن هذه الشراكة شهدت تطوراً هاماً في العلاقة الاستراتيجية خلال العام الماضي 2020، ما نتج عنها إطلاق ويز إير أبوظبي الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أضاف شايك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الشركة يوم الخميس: نطمح إلى ريادة قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة من خلال أسطول من 50 طائرة خلال العقد القادم.

وذكر شايك أن الناقلة تخطط إلى ربط العاصمة بـ 13 وجهة في 11 دولة خلال الأشهر القليلة المقبلة، أبرزها تل أبيب التي تنطلق في فبراير القادم، إلى جانب أثينا التي تنطلق اليوم الجمعة، وتليها ثيسالونيكي في اليونان الشهر المقبل.

وقال: تسعى الناقلة إلى المساهمة في تعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي والقطاع السياحي على حد سواء، حيث تعمل حالياً من خلال أسطول طائراتها الذي يتألف من 4 طائرات إيرباص A321-neo، مؤكداً التزام الناقلة بتعزيز ودعم مسيرة قطاع الطيران في أبوظبي.

إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن الرئيس التنفيذي لويز إير جوزيف فارادي قوله، إن المشروع المشترك الجديد لشركة طيران بأبوظبي للناقلة التي مقرها المجر من المتوقع أن يضيف رحلات إلى مدن عربية خليجية أخرى بعد إطلاقه هذا الأسبوع.

وقال الرئيس فارادي، وهو رئيس مجلس إدارة مشروع أبوظبي، إنه يتوقع أن تجري فيما بعد إضافة وجهات إلى مدن عربية خليجية. وقال لرويترز «أنا في الواقع متفائل تماماً أنها أكثر قرباً لأن تكون في الربع الأول عن أن تكون في النصف الأول (من العام)».

وقال فارادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن الشركة تعتزم ربط أبوظبي بـ11 دولة في ظل خطط الناقلة بمضاعفة هذا العدد خلال العام المقبل.