شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هميلة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى.. وهشام هلال عن مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، ممثلي الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب الممثله بالمجلس، في ضوء إخطارات رؤساء الهيئات.

وقال جبالي، إن رئيس حزب الشعب الجمهوري اختار النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة، وكذا اختار رئيس حزب مصر الحديثة النائب هشام هلال ممثلا للهيئة البرلمانية.

وشهدت الجلسة العامة إقرار مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية مؤكدأً أن التعاون المثمر والبناء سيكون العنوان بين أعضاء هيئات مكاتب اللجان.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، ومنها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية، وفى هذا الصدد، يتناول الباب الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس "انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس"، وتنص المادة (91)، على أن تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.