شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة برلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية، مؤكدأً أن التعاون المثمر والبناء سيكون العنوان بين أعضاء هيئات مكاتب اللجان.

وفى هذا الصدد ننشر تفاصيل تشكيل اللجان النوعية:

لجنة التضامن الاجتماعى

عبد الهادي القصبي رئيساً مستقبل وطن

رضوى إسماعيل وكيلاً مستقبل وطن

أحمد فتحي وكيلاً تنسيقية شباب الأحزاب مستقل

هند حازم أمين السر مستقبل وطن

لجنة الشباب والرياضة

النائب محمود حسين رئيساً مستقبل وطن

النائب سامر التلاوى وكيلا مستقبل وطن

النائب ثروت سويلم وكيلا مستقبل وطن

النائب حسام غالي أمينا للسر معين

لجنة التعليم

سامي هاشم رئيساً مستقبل وطن

ماجدة بكري وكيل مستقبل وطن

مني عبدالعاطي مستقبل وطن

ياسمين أبوطالب أميناً للسر الشعب الجمهورى

لجنة القوى العاملة

عادل عبد الفضيل رئيساً معين

سولاف درويش وكيل مستقبل وطن

أحمد السيد مهنى وكيل الحرية المصرى

عبد الفتاح محمد أمينا للسر مستقبل وطن

لجنة الاقتراحات والشكاوى

عاطف ناصر رئيسا مستقبل وطن

إبراهيم محمد إبراهيم وكيلا حماة الوطن

محمد دسوقى وكيلا مستقبل وطن

هشام حسن أمينا للسر مستقل

لجنة السياحة والطيران المدنى

نورا على رئيسا مستقبل وطن

عمرو هندى وكيلا مستقبل وطن

محمد عبد المقصود وكيلا مستقبل وطن

أمانى إيميل أمينا للسر مستقبل وطن

لجنة الزراعة والأمن الغذائي

هشام الحصري رئيسا مستقبل وطن

حسن عبد الوهاب عيسى وكيلا مستقل

صقر عبد الفتاح وكيلا مستقبل وطن

علي أحمد علي أمينا للسر الشعب الجمهورى

لجنة الطاقة والبيئة

حسام الدين صالح عوض رئيسا مستقبل وطن

رشا رمضان وكيل مستقبل وطن

محمد أحمد مصطفي وكيل الشعب الجمهورى

خالد عبد الرحمن أمين السر مستقبل وطن

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أحمد بدوي رئيسا مستقبل وطن

يوسف الصاوي وكيل مستقبل وطن

أحمد زيدان وكيل تنسيقية شباب الأحزاب حزب حماة الوطن

محمد يسري عبادة أمين السر مصر الحديثة

لجنة الإسكان والمرافق

عماد سعد حمودة رئيسا مستقبل وطن

إيهاب منصور وكيل المصرى الديمقراطى

طارق شكري وكيل مستقل

أمين مسعود أمين السر مستقبل وطن

لجنة الإدارة المحلية

أحمد السجينى رئيسا مستقبل وطن

محمد الحسينى وكيل مستقبل وطن

محمد وفيق مصطفى وكيل الشعب الجمهورى

عمرو درويش أمين السر تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين

لجنة الشئون الدينية

على جمعة رئيسا معين

أسامة العبد وكيل مستقبل وطن

منصف نجيب سليمان وكيل معين

محمد محمود أحمد أمين سر مستقبل وطن

لجنة النقل والمواصلات

علاء عابد رئيسا مستقبل وطن

محمود الضبع وكيل مصر الحديثة

وحيد قرقر وكيل مستقبل وطن

محمد عوض أمين السر الوفد

اللجنة الاقتصادية

أحمد سمير رئيسا مستقبل وطن

احمد فرغل وكيل مستقل

محمد السيد سليمان وكيل مستقبل وطن

أحمد دياب امين السر مستقل

لجنة المشروعات الصغيرة

محمد كمال مرعي رئيسا مستقبل وطن

محمد الجارحي وكيل مستقبل وطن

هالة أبوالسعد وكيل مصر الحديثة

مارسيل سمير أمين السر تنسيقية شباب الأحزاب حزب التجمع

لجنة الخطة والموازنة

فخري الفقي رئيسا معين

مصطفي سالم وكيل مستقبل وطن

ياسر عمر وكيل مستقبل وطن

عبد المنعم امام أمين السر حزب العدل

لجنة الثقافة والإعلام

درية شرف الدين رئيسا معينة

يوسف الحسيني وكيل مستقبل وطن

نادر مصطفي وكيل تنسيقية شباب الأحزاب مستقل

تامر عبد القادر أمين السر الوفد

لجنة الشئون الإفريقية

شريف الجبلي رئيسا مستقل

رزق جالى وكيل مستقبل وطن

سعداوى راغب وكيل مستقبل وطن

رشا أبو شقرة أمين السر التنسيقية حزب الوفد

لجنة الشئون العربية

يسرى المغازى رئيسا مستقبل وطن

عباس عصمت السادات وكيل الإصلاح والتنمية مصريين بالخارج

أحمد فؤاد أباظة وكيل مستقبل وطن

أحمد مقلد أمين السر التنسيقية حزب المؤتمر

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

إبراهيم الهنيدى رئيسا معين

إيهاب إسكندر وكيل مستقبل وطن

ياسر منير عبد الجواد وكيل مستقل

على بدر أمين السر مستقبل وطن

لجنة العلاقات الخارجية

كريم درويش رئيسا مستقبل وطن

سحر البزار وكيل مستقبل وطن

وسيم فخرى وكيل مستقبل وطن مصريين بالخارج

أميره صابر أمين السر التنسيقية حزب المصرى الديمقراطى

لجنة الشئون الصحية

أشرف حاتم رئيسا مستقبل وطن

محمد الوحش وكيل معين

محمود حمدى أبو الخير وكيل مستقبل وطن

عبد المنعم شهاب أمين السر مستقبل وطن

لجنة حقوق الإنسان

طارق رضوان رئيسا مستقبل وطن

أيمن أبوالعلا وكيل الإصلاح والتنمية

محمد عبد العزيز وكيل تنسيقية شباب الأحزاب مستقل

محمد تيسير مطر أمين السر التنسيقية حزب إرادة جيل

لجنة الصناعة

معتز محمد محمود رئيسا الحرية المصرى

محمد سعد عوض الله وكيل معين

محمد السلاب وكيل مستقبل وطن

شحاتة أبوزيد أمين السر مستقبل وطن

لجنة الدفاع والأمن القومى

كمال عامر رئيسا حماة الوطن

إبراهيم المصري وكيلا مستقبل وطن

أحمد العوضي حماه الوطن

يحيى عيسوى مستقبل وطن