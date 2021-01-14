شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية تحسم الصراع على مقاعد الوكيلين وأمين السر بـ7 لجان نوعية بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب من إجراء انتخابات هيئات مكاتبها، واختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، حيث يضم المجلس 25 لجنة نوعية، وسيتم إعلان النتائج النهائية في الجلسة العامة للمجلس، بعد قليل.

وشهدت انتخابات مكاتب عدد من اللجان النوعية منافسة قوية وصراعا بين المرشحين، خاصة على مواقع الوكلاء وأمناء السر في عدد كبير من اللجان، ومنها اللجان الآتية:

1 -أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن فوز النائب يسرى المغازى برئاسة اللجنة، وفوز كل من النائبين أحمد فؤاد أباظة، وعباس السادات بالوكالة، والنائب أحمد مقلد أمينا للسر.

2 - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة عن فوز النائب معتز محمود برئاسة اللجنة، وفاز النائبان محمد سعد عوض الله ومحمد مصطفى السلاب بمنصب الوكيلين، فيما فاز النائب شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد بمنصب أمين سر اللجنة.

3 - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن فوز الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم برئاسة اللجنة، كما فاز بمقعد الوكيلين كلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدى أبو الخير، وفاز بمنصب أمين السر عبد المنعم إبراهيم شهاب.

4 - أسفرت نتائج انتخابات هيئة لجنة الإسكان بمجلس النواب لدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، عن فوز النائب عماد سعد حمودة بمنصب رئيس اللجنة، كما فاز النائبان إيهاب منصور وطارق شكري بمنصب الوكيلين، فيما فاز النائب أمين مسعود بمنصب أمين سر اللجنة.

5 - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن فوز النائب محمد كمال مرعي برئاسة اللجنة، وفاز النائبان محمد جمال الجارحي، وهالة أبو السعد بمنصبي الوكيلين، فيما فازت النائبة مارسيل سمير صدقى بمنصب أمين سر اللجنة.

6 - أسفرت انتخابات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن فوز حسام عوض الله برئاسة اللجنة، وكل من رشا رمضان، ومحمد الجبلاوي بمقعدى الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب خالد مشهور.

7 - أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشؤون الإفريقية عن فوز شريف الجبلى برئاسة اللجنة بالتزكية ورزق جالى وسعداوى راغب بمنصب الوكيلين ورشا أبو شقرة بأمانة السر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.