شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رؤساء لجان نوعية يحتفظون بمناصبهم من مجلس النواب السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب الجديد، التى أجريت منذ قليل، عن احتفاظ عشرة رؤساء للجان النوعية بالمجلس السابق، برئاستهم لنفس اللجان بالمجلس الحالى، وهم:

1- النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيسا للجنة التضامن والاسرة وذوى الاعاقة

2- الدكتور سامى هاشم رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمى

3- النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة والرى

4- النائب احمد بدوى رئيسا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

5- المهندس عماد سعد حمودة رئيسا للجنة الاسكان والمرافق العامة

6- النائب احمد السجينى رئيسا للجنة الادرة المحلية

7- النائب احمد سمير رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية

8- النائب محمد كمال مرعى رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

9- كريم درويش رئيسا للجنة العلاقات الخارجية

10- اللواء كمال عامر رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.