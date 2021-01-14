شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الـ27 صوتا تحسم وكالة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الانتخابات التي أجريت علي مقعدي وكالة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 2021، عن فوز كل من النائبين اللواء إبراهيم المصري عن حزب مستقبل وطن، بحصوله علي 22 صوتاً من أصل 27 صوتا صحيحا، واللواء أحمد العوضي عن حزب حماه الوطن بـ18 صوتا، فيما فاز النائب يحي عيسوي بأمانه السر بالتزكية.

ويأتي فوز الوكيلين بعد حصولهم علي أعلي الأصوات بجولة الإعادة والتي أُجريت بين 4 اعضاء وهما : أحمد العوضي وإبراهيم المصري ويحي كدواني وأسامة المصري.

ويأتي فوز كمال عامر بعد انسحاب اللواء صلاح أبوهميله حزب الشعب الجمهوري من جولة الإعادة، لصالح "عامر" مؤكدة اعتزازه وتقديره له.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية لمشروعات القوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها ( رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان. كما دعا المجلس للانعقاد في جلسه ثالثه في تمام الساعه 5 عصراً لاعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.