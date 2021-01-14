بعد تصنيف الحوثي "إرهابية".. لجنة يمنية لتسهيل أعمال الإغاثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكلت الحكومة اليمنية، لجنة إنسانية لتسهيل الأعمال الإغاثية، بعد قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

وأصدر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الخميس، قرارا بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وأعضاء عن وزارات: الخارجية والتجارة والإعلام والنقل والمالية والشؤون القانونية والبنك المركزي، بهدف تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن القرار حدد مهمة اللجنة في تسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية والتواصل السريع والمباشر معها، وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لتيسير تدفق المساعدات خلال الفترة المقبلة.

وكلف اللجنة بتمكين كافة أعمال المؤسسات التجارية والمصرفية للقيام بمهامها وأنشطتها التجارية والمالية بكل سهولة، وكذلك تيسير دخول السلع والتحويلات لكافة اليمنيين في كل المحافظات دون أي انتقاص.

وأسندت الحكومة اليمنية للجنة التعامل مع جميع التحديات الإنسانية بالصورة اللازمة، في خطوة تأتي عقب إعلان الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، الاثنين الماضي، وإدراج 3 من كبار قياداتها في لوائح الإرهاب.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة اليمنية العمل المتواصل مع نظيرتها الأمريكية لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية بالبلاد، خاصة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابين المدعومين من إيران.

وقالت الحكومة على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالحكومة اليمنية، الدكتور أحمد بن مبارك، الأربعاء، أن الإعاقة الحقيقة لعمليات الإغاثة شمال البلاد سببها الرئيسي هي المليشيات الإرهابية التي دأبت على افتعال الأزمات ونهب وسرقة المساعدات ومنع وصولها لمستحقيها.

وأوضح الوزير اليمني أن المليشيات الإرهابية مستمرة في عرقلة عمل المنظمات الإغاثية والتضييق عليهم ورفض كافة الآليات المقترحة من قبل الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تقديم طلب للكونجرس بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

ومن المقرر أن يدخل قرار تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.