عقيلة صالح مشيدا بـ"النواب" المصري: دعم إرادة الليبيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، بدور مجلس النواب المصري في دعم إرادة شعب ليبيا.

جاء ذلك في بيان تهنئة من صالح للمستشار حنفي جبالي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب المصري.



ونقل البيان عن صالح قوله إن مجلس النواب المصري ورئيسه السابق علي عبد العال، لعبا دورا مهما في دعم ومساندة مجلس النواب الليبي، وحق الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة، وحقه في اختيار قيادته السياسية ووقف التدخل الخارجي السلبي في الشأن الليبي.

وأعرب صالح عن تمنياته لمجلس النواب المصري والنواب الجدد بالتوفيق والسداد والنجاح في أداء مهامهم الوطنية، ليتمكن المجلس من القيام بدوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة مصر وشعبها العظيم.

والثلاثاء، انتخب المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب المصري الجديد، بحصوله على 508 أصوات من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 587 صوتا.

وتسعى مصر لدعم جهود تسوية الأزمة الليبية التي توجت بإعلان القاهرة على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو/ حزيران الماضي، بحضور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

ويعد إعلان القاهرة حجر أساس جميع المسارات التفاوضية الجارية بهدف حل سلمي للأزمة الليبية.

ورعت القاهرة العديد من الاجتماعات بين الفرقاء الليبيين من القوات المسلحة وشيوخ القبائل ومجلس النواب، في محاولة لتوحيد المؤسسات الليبية ومساعدتها في الإضطلاع بدورها في المرحلة القادمة.

وتتحرك مصر، منذ بداية الأزمة في ليبيا، مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية، ووقف كافة صور العنف والاقتتال الداخلي ونزيف الدم الليبي، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.

واستضافت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي عدة جولات جمعت أقطابا ليبية من كافة أنحاء البلاد، في تأكيد من القاهرة على حيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وذلك للوصول إلى حل يرضي جميع الليبيين.