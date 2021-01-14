السودان يتمسك بحسن الجوار عقب توترات حدودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي أن السودان ملتزم بالعلاقات الاستراتيجية وحسن الجوار والحفاظ على الأمن الإقليمي.

جاء ذلك في لقاء جمع التعايشي في مكتبه بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بالمبعوث الفرنسي الخاص جان ميشال.



وقال التعايشي، في بيان، إن ما يحدث شرقي البلاد هو انتشار طبيعي للقوات المسلحة داخل الأراضي السودانية، في إشارة إلى انتشار الجيش في مناطق حدودية مع إثيوبيا.

وشدد على أن السودان ملتزم بعلاقاته الاستراتيجية وحسن الجوار والحفاظ على أمن الإقليم.

ووفق المصدر نفسه، أطلع التعايشي المبعوث الفرنسي على سير تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، والجهود المبذولة من الأطراف الموقعة على الاتفاق (الحكومة السودانية وحركات مسلحة) لبناء الآليات الخاصة بتنفيذ الاتفاق.



وأوضح أن اللقاء تطرق إلى ترتيبات فرنسا لعقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم السودان، المقرر في مايو/أيار المقبل، لافتا إلى أن أن زيارة المبعوث الفرنسي تأتي بغرض التشاور مع المسؤولين السودانيين للترتيب لهذا المؤتمر.

وشدد على أهمية دور المجتمع المدني خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، إضافة إلى تأكيد باريس اهتمامها بدعم منظمات المجتمع المدني والحوار بين السودانيين، بما يمكَّنهم من الوصول إلى ديمقراطية مستدامة بنهاية الفترة الانتقالية .

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي اهتمام بلاده بقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان، لا سيما تحقيق السلام الشامل، وحرصها على إنجاح ودعم الفترة الانتقالية.

وفي وقت سابق، أعلنت فرنسا عقد مؤتمر باريس، بالمرحلة المقبلة، لدعم المرحلة الانتقالية.