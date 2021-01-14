شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تفرج عن جميع البحارة البحرينيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أفرجت السلطات القطرية عن جميع البحارة البحرينيين المحتجزين، وذلك بعد جهود حثيثة بذلتها حكومة مملكة البحرين خلال الأيام الماضية.

ويأتي على رأس البحارة المفرج عنهم بطل كمال الأجسام سامي الحداد، واللاعبان حبيب عباس، ومحمد الدوسري، إضافة إلى جميع البحارة الآسيويين المقيمين في مملكة البحرين.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها اليوم: تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه بتاريخ 11 يناير 2021 لوزارتي الداخلية والخارجية بمتابعة أوضاع البحارة البحرينيين الموقوفين في دولة قطر واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بالإفراج عنهم وعودتهم إلى مملكة البحرين، تفيد وزارة الداخلية بأنها تلقت إخطاراً من وزارة الخارجية بأنه تم اليوم الإفراج عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهما من قبل أمن السواحل والحدود القطري في عرض البحر، بتاريخ 8 يناير 2021 أثناء قيامهما برحلة صيد بحري، وهما سامي إبراهيم الحداد ومحمد يوسف الدوسري، إضافة إلى البحار البحريني حبيب عباس الذى تم القبض عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2020، دون الإفراج عن قواربهم، ليبلغ عدد القوارب والبوانيش البحرينية التي لاتزال محتجزة لدي دولة قطر 50 قاربا وبانوشا.

وأضاف البيان: عقب إفادة سفارتنا بسلطنة عمان الشقيقة بوصول المواطنين البحرينيين إلى السلطنة، قامت وزارة الداخلية بالاتصال بهم والاطمئنان عليهم، وسيتم عند وصولهم إلى مملكة البحرين، أخذ أقوالهم بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات القبض عليهم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.