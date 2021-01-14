شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تستثمر حزمة «بايدن» لتخطي عقبات السياسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.36%، وزاد مؤشر «إس آند بي» 0.45%، بينما صعد مؤشر ناسداك 0.68%. وانخفض عائد السندات القياسي لأجل 10 سنوات إلى 1.09% الخميس بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى عند 1.18%، وجاء هذا الانخفاض في أسعار الفائدة في الوقت الذي أشار فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن السياسة النقدية ستظل سهلة في المستقبل المنظور، كما ارتفعت العوائد بشكل طفيف مرة أخرى مع عائد 10 سنوات عند 1.11%.

وسيكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس عن مقترح لحزمة تحفيز تستهدف إعادة الروح للاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا مع إنقاذ اقتصادي قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار ويساعد الأقليات.

خاض بايدن حملته الانتخابية على وعد بالتعامل بجدية أكبر مع الجائحة مقارنة بالرئيس دونالد ترامب، وتهدف الحزمة إلى وضع هذا الوعد موضع التنفيذ مع تدفق للموارد من أجل توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.

وقال مصدر مطلع على المقترح إن حزمة التحفيز تزيد عن 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزاما بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص لزيادة عدد من يتلقون التطعيم من الأمريكيين.

وسيخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.

كان الرئيس المنتخب قد قال الأسبوع الماضي إن حزمة التحفيز ستكون «بتريليونات الدولارات» مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق في وقت مبكر ستحد من الضرر الاقتصادي في الأجل الطويل الناجم عن الإغلاقات المفروضة لمواجهة الجائحة.

وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي الخميس، وزاد المؤشر ستوكس الأوروبي 0.3%، بينما صعد المؤشر داكس الألماني بنفس الهامش وربح المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1%.

ونزل سهم كارفور 6% بعد أن أثارت الحكومة الفرنسية مخاوف بشأن استحواذ شركة إدارة المتاجر الكندية أليمنتيشن كوش-تارد على المجموعة الفرنسية.