شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعلق مؤقتاً رحلات جنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت طيران الإمارات الخميس إنها ستعلق مؤقتاً جميع الرحلات المتجهة إلى جمهورية جنوب إفريقيا والقادمة منها اعتباراً من السبت لأسباب تشغيلية، دون أن تذكر تفاصيل.

وقالت في بيان «ستُعلق رحلات طيران الإمارات إلى ومن جنوب إفريقيا اعتباراً من السبت 16 حتى 28 يناير /كانون الثاني 2021 لأسباب تشغيلية».

وقالت طيران الإمارات «العملاء الذين لديهم تذاكر وجهتها النهائية جنوب إفريقيا خلال الفترة لن تتم الموافقة على سفرهم في نقطة انطلاقهم».