شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما يؤكد ضعف الأوضاع في سوق العمل في ظل تفاقم جائحة كوفيد-19 الذي يعرقل العمل في المطاعم والشركات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 965 ألفاً للأسبوع المنتهي في التاسع من يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع 784 ألفاً في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 795 ألفاً في أحدث أسبوع.

ومن المرجح أيضاً أن يكون الارتفاع بسبب إعادة تقديم طلبات إعانة بعد تجديد الحكومة إعانة بطالة إضافية بقيمة 300 دولار حتى 14 مارس/ آذار، في إطار حزمة إنقاذ إضافية بنحو 900 مليار دولار تمت الموافقة عليها نهاية ديسمبر/ كانون الأول. (رويترز)