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مواطن تسعيني يتلقى لقاح كوفيد 19

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن تسعيني يتلقى لقاح كوفيد 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تلقى المواطن نخيره عبيد سعيد الظاهري الذي يبلغ من العمر 97 عاماً، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في مركز نعمة الصحي الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).
وتعليقاً على ذلك قال ابنه: «والدي يبلغ من العمر 97 عاماً، قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة، ونحن شجعناه على ذلك، دعماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولجهود حكومة أبوظبي».
وأضاف: «قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي، حيث قام الطبيب بإجراء التقويم اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على الجرعة الأولى للتطعيم». 
وأوضح: «من تجربتي مع الوالد، حفظه الله، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار المواطنين والمقيمين على أخذ تطعيم كوفيد-19 لحمايتهم، وأنصحهم بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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