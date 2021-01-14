شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن تسعيني يتلقى لقاح كوفيد 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تلقى المواطن نخيره عبيد سعيد الظاهري الذي يبلغ من العمر 97 عاماً، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في مركز نعمة الصحي الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وتعليقاً على ذلك قال ابنه: «والدي يبلغ من العمر 97 عاماً، قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة، ونحن شجعناه على ذلك، دعماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولجهود حكومة أبوظبي».

وأضاف: «قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي، حيث قام الطبيب بإجراء التقويم اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على الجرعة الأولى للتطعيم».

وأوضح: «من تجربتي مع الوالد، حفظه الله، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار المواطنين والمقيمين على أخذ تطعيم كوفيد-19 لحمايتهم، وأنصحهم بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات».