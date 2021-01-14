شكرا لقرائتكم خبر عن يحاولون تنويع تهريب المخدّرات.. وعيون الأمن بالمرصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي 4 قضايا اتّهم فيها آسيويان بحيازة وجلب مخدرات ومؤثرات عقلية، بغرض الاتجار والترويج داخل الدولة.

وتعود تفاصيل القضايا الأربعة إلى شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حين اشتبه مفتشو الجمارك في عدد من القادمين الآسيويين برحلات مختلفة إلى الدولة، وفتّشوا حقائبهم، فلم يجدوا مواد مخدّرة. فعرضوهم على أجهز كشف الأحشاء، فتبين وجود كتل غريبه في أجسامهم، فحوّلوا إلى الجهات المختصة، التي تأكدت من وجود مواد مخدرة في أجسادهم.

وبحسب إفادة شرطي في تحقيقات النيابة، بأن المتهم الأول حاول جلب 250 غراماً من مادة ميثامفتامين، داخل كبسولات ابتلعها في أحشائه، أما الثاني، فحاول جلب 60 كبسولة تحتوي على 680 غراماً من الهرويين، بالأسلوب نفسه.

أما المتهم الثالث، وبحسب إفادة مفتش الجمارك، فإنه حاول تهريب كيلوغرامين من المواد المخدرة داخل صندوق خشبي، يحتوي على أنواع مختلفة من الفاكهة. والمتهم الرابع حاول تهريب كليو و200 غرام من الهيروين، في جيب سري داخل حقيبة سفره.

وفي تحقيقات النيابة، اعترفوا جميعا بجرائمهم، وجلبهم للمواد المخدرة لأشخاص داخل الدولة، لترويجها، نظير مبالغ المالية، فأمرت المحكمة باستمرار حبسهم.