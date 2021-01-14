شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شريف الجبلى برئاسة لجنة الشئون الأفريقية بالنواب.. و"جالى وسعداوى" وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشؤون الإفريقية عن فوز شريف الجبلى برئاسة اللجنة بالتزكية و رزق جالى وسعداوى راغب بمنصب الوكيلين ورشا ابو شقرة بأمانة السر.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في جلسة اخري الساعه 5.

وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر في اي تظلمات ستقدم من النواب بشأن الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب في شأن العضويه باللجان النوعية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.