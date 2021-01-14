شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدوى رئيسا للجنة الاتصالات بمجلس النواب 2021.. و"الصاوى وزيدان" وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب 2021 عن فوز النائب أحمد بدوى برئاسة اللجنة، والنائبين يوسف الصاوى وأحمد زيدان بمقعدي الوكاله، محمد عبادة بأمانة السر وذلك بالتزكية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها ( رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان، كما دعا المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة في تمام الساعة 5 عصراً لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.