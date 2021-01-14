شكرا لقرائتكم خبر عن فوز حسام عوض الله برئاسة لجنة الطاقة والبيئة ورشا رمضان ومحمد الجبلاوى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب 2021، عن فوز حسام عوض الله برئاسة اللجنة، وكل من رشا رمضان، ومحمد الجبلاوي بمقعدى الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب خالد مشهور.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان، كما دعا المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة فى تمام الساعة 5 عصرًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.