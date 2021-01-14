شكرا لقرائتكم خبر عن صراع شرس يحسم انتخابات لجنتى الإعلام والعلاقات الخارجية بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات هيئات مكاتب عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، منافسة وصراعا كبيرا بين المرشحين خاصة على مواقع الوكيلين وأمناء السر، وخاصة في لجنتى الإعلام والثقافة والعلاقات الخارجية.

وأسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن فوز النائب كريم درويش بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية.

وفازت النائبة سحر البزار، بوكالة اللجنة بحصولها على 24 صوتا، وفار النائب وسيم فخرى تواضروس، بوكالة اللجنة بحصوله على 22 صوتا، بينما حصل النائب محمد عزت على صوتين فقط.

أما أمانة السر ففازت بها النائبة أميرة صابر بعد حصولها على 18 صوتا، بينما حصلت النائبة سحر القاضى على 6 أصوات

وتوجه النائب كريم درويش بالشكر للنواب أعضاء اللجنة على ثقتهم التى منحوها له ولأعضاء هيئة المكتب.

وفازت النائبة الدكتورة درية شرف الدين بمنصب رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني بالتزكية في انتخابات هيئات اللجان النوعية للمجلس.

كما فاز النائب يوسف الحسني بمنصب وكيل اللجنة بحصوله على 20 صوتا من إجمالي الأصوات، وكذلك فاز النائب الدكتور نادر مصطفي بوكيل اللجنة بـ21 صوتا، بينما فاز النائب تامر عبد القادر بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

وكان قد ترشح كل من يوسف الحسيني والدكتور نادر مصطفي والدكتور منى جمال الدين عمر على منصب وكيلي اللجنة.

وشددت الدكتور درية شرف الدين على ضرورة التعاون الوثيق بين أعضاء اللجنة للعمل على إنجاح الإعلام المصري وكذلك للترويج للآثار المصرية.

وأشارت إلى أن العالم أصبح الأن قرية كونية واحدة وعلى الإعلام المصري أن يتواكب مع هذه المتغيرات، موجه الشكر لأعضاء اللجنة على اختيارها رئيسة للجنة.

وأوضحت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد مجموعة من الاجتماعات من أجل العمل في المجالات الثلاث (الإعلام/الثقافة/الأثار) لدفع قدما بهذه القطاعات بالتعاون مع الحكومة.