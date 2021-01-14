شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى رئيسا للجنة الخطة والموازنة بالنواب.. و"سالم" و"عمر" وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت لجنة الخطة والموازنة، د فخرى الفقى، رئيسا لها، كما انتخبت الوكيلان، مصطفى سالم عن حزب مستقبل وطن، وياسر عمر عن حزب مستقبل وطن، وفاز بأمانة السر عبد المنعم على عن حزب العدل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية فى جلسة أخرى الساعة 5 مساء، وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر فى أى تظلمات ستقدم من نائب بشان الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب فى شأن العضوية باللجان النوعية، وانتهت للاستجابة لبعض طلبات التعديل وعدم الاستجابة لأخرى لا سيما وعدم اتفاقها مع القواعد والضوابط اللائحية والتى سبق وتم إعلانها.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.