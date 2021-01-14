شكرا لقرائتكم خبر عن فوز "الهنيدى" برئاسة تشريعية "النواب" ..والطماوى ومنير وكيلين و"بدر" أمين سر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هىئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدى "معين" برئاسة اللجنة، وفوز النائب إيهاب الطماوي (مستقبل وطن) وكيل أول، والنائب ياسر منير عبد الجواد وكيل ثاني (مستقل) والنائب على بدر أمين السر "مستقبل وطن".

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج إنتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الإنتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية جلسة أخرى الساعة 5.

وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر في اي تظلمات ستقدم من النَاب بشان الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب في شأن العضويه باللجان النوعية، وانتهت للاستجابة لبعض طلبات التعديل وعدم الاستجابه لاخري لاسيما وعدم اتفاقها مع القواعد والضوابط اللائحية والتي سبق وتم اعلانها.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.