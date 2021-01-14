شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حاتم رئيسا للجنة الصحة بـ"النواب".. والوحش وأبو الخير وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن فوز الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم برئاسة اللجنة، كما فاز بمقعد الوكيلين كلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدى أبو الخير، وفاز بمنصب أمين السر عبد المنعم إبراهيم شهاب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم، بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية فى جلسة أخرى الساعة 5، وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر فى أى تظلمات ستقدم من النَواب بشأن الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب فى شأن العضوية باللجان النوعية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.