شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سعد حمودة رئيسا لإسكان النواب بالتزكية ومنصور وشكرى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج انتخابات هيئة لجنة الإسكان بمجلس النواب لدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، عن فوز النائب عماد سعد حمودة بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية.

كما فاز النائبان إيهاب منصور وطارق شكري بمنصب الوكيلين بالتزكية، فيما فاز النائب أمين مسعود بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

وأكد رئيس اللجنة، أن المرحلة المقبلة تتطالب العمل الجماعي، من أجل تشريعات تخدم قطاع الإسكان في ظل اهتمام الدولة به، مقدما الشكر لكافة أعضاء اللجنة على انتخابه.

جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.

ومن المقرر، أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم، بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

ومن المنتظر، أن يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الساعه 5 عصرا، وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر في اي تظلمات ستقدم من النَواب بشأن الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب في شأن العضوية باللجان النوعية، وانتهت للاستجابة لبعض طلبات التعديل، وعدم الاستجابة لأخرى، لاسيما وعدم اتفاقها مع القواعد والضوابط اللائحية، والتي سبق وتم إعلانها.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.