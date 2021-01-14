شكرا لقرائتكم خبر عن معتز محمود رئيسا للجنة الصناعة بالنواب بالتزكية.. و"السلاب" و"عوض" وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة عن فوز النائب معتز محمود برئاسة اللجنة بالتزكية، وفاز النائبان محمد سعد عوض الله ومحمد مصطفى السلاب بمنصب الوكيلين، فيما فاز النائب شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد بمنصب أمين سر اللجنة.

ويذكر أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الإنتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية جلسة أخرى الساعة 5، وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر في أى تظلمات ستقدم من النواب بشأن الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب فى شأن العضوية باللجان النوعية، وانتهت للاستجابة لبعض طلبات التعديل وعدم الاستجابة لأخرى، لاسيما وعدم اتفاقها مع القواعد والضوابط اللائحية والتى سبق وتم إعلانها.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.