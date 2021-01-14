شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادى القصبي رئيسا للجنة التضامن بمجلس النواب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي ، بمجلس النواب 2021 عن فوز النائب عبد الهادي القصبي (مستقبل وطن) برئاسة اللجنة، بينما فاز النائبان رضوي إسماعيل جعفر (مستقبل وطن)، وأحمد فتحي (تنسيقية شباب الأحزاب - مستقل) بمنصب الوكيلين، فيما فازت النائبة هند حازم طه (مستقبل وطن) بمنصب أمين سر اللجنة.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان.

كما دعا المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة في تمام الساعة 5 عصراً لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.