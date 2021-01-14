شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين رئيسا للجنة الإعلام ويوسف الحسيني ونادر مصطفى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت النائبة الدكتورة درية شرف الدين بمنصب رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني بالتزكية في انتخابات هيئات اللجان النوعية للمجلس.

كما فاز النائب يوسف الحسني بمنصب وكيل اللجنة بحصوله على 20 صوتا من إجمالي الأصوات 21 وكذلك النائب الدكتور نادر مصطفي.

وفاز النائب تامر عبد القادر بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

وكان قد ترشح كل من يوسف الحسيني والدكتور نادر مصطفي والدكتور منى جمال الدين عمر على منصب وكيلي اللجنة.

وشددت الدكتور درية شرف الدين على ضرورة التعاون الوثيق بين أعضاء اللجنة للعمل على إنجاح الإعلام المصري وكذلك للترويج للاثار المصرية.

وأشارت إلى أن العالم أصبح الأن قرية كونية واحدة وعلى الإعلام المصري أن يتواكب مع هذه المتغيرات، موجه الشكر لأعضاء اللجنة على اختيارها رئيسة للجنة.

وأوضحت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد مجموعة من الاجتماعات من أجل العمل في المجالات الثلاث (الإعلام/الثقافة/الأثار) لدفع قدما بهذه القطاعات بالتعاون مع الحكومة.

وتكونت لجنة الإشراف على الانتخابات كل من النواب عصمت زيادة ونشوى الدين وداليا السعدني وبمعاونة أمين اللجنة.