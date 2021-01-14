شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عياد رئيسا للجة القوى العاملة بـ"النواب" وسولاف درويش ومهنى وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عن فوز عادل عبدالفضيل عياد رئيسا، والوكيلان سولاف درويش والسيد مهني، وأمين السر عبدالفتاح محمد.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها ( رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان. كما دعا المجلس للانعقاد في جلسه ثالثه في تمام الساعه 5 عصراً لاعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.