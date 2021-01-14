شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نورا على تفوز برئاسة لجنة السياحة بالنواب بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة بمجلس النواب، عن فوز النائبة نورا على بالتزكية برئاسة لجنة السياحة، كما فاز عمر هندي ، ومحمد عبد المقصود بوكالة اللجنة، بينما فازت النائبة أماني إميل جرس الشعولي بأمانة السر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان. كما دعا المجلس للانعقاد في جلسه ثالثه في تمام الساعه 5 عصراً لاعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.