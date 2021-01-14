شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب وسحر البزار ووسيم الفخرى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن فوز النائب كريم درويش بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية.

كما فازت النائبة سحر البزار، بوكالة اللجنة بحصولها على 24 صوتا، وفار النائب وسيم فخرى تواضروس، بوكالة اللجنة بحصوله على 22 صوتا، بينما حصل النائب محمد عزت على صوتين فقط.

أما أمانة السر ففازت بها النائبة أميرة صابر بعد حصولها على 18 صوتا، بينما حصلت النائبة سحر القاضى على 6 أصوات.

وتوجه النائب كريم درويش بالشكر للنواب أعضاء اللجنة على ثقتهم التى منحوها له ولأعضاء هيئة المكتب.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، وبخصوص انتخابات اللجان النوعية، تنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.