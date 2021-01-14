شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل لجنة الاقتراحات بـ"النواب" بعد تزكية عاطف ناصر رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب 2021 عن فوز النائب عاطف ناصر (مستقبل وطن) برئاسة اللجنة بالتزكية، وكذا النائبان إبراهيم أبو شعيرة، ومحمد حمدى دسوقى، بمقعدى وكيلى اللجنة، فيما فاز النائب هشام حسين، بمنصب أمين سر اللجنة.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها ( رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان.

كما دعا المجلس للانعقاد في جلسه ثالثه في تمام الساعه 5 عصراً لاعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.