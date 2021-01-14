شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أحمد السجينى برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن فوز أحمد السجيني رئيسا، ومحمد الحسيني قاسم ومحمد وفيق وكيلين، وعمرو أحمد إبراهيم أمين سر.

جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.

هىئة مكتب لجنة الدستورية والتشريعية عن فوز المستشار ابراهيم الهنيدى رئيسا معين برئاسة اللجنة وفوز النائب ايهاب الطماوي (مستقبل وطن) َكيلا اول والنائب ياسر منير عبد الجواد وكيل ثاني مستقل، والنائب على بدر أمين السر مستقبل وطن.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج إنتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الإنتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

ومن المنتظر ان يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية جلسة اخري الساعه 5. وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر في اي تظلمات ستقدم من النَاب بشان الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب في شأن العضويه باللجان النوعية، وانتهت للاستجابة لبعض طلبات التعديل وعدم الاستجابه لأخرى لاسيما وعدم اتفاقها مع القواعد والضوابط اللائحية والتي سبق وتم إعلانها.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.