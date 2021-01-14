اليوم: لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية تصدر إرشادات إحتواء "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، أنها ستعقد اليوم، الخميس 14 جانفي 2021، اجتماعا للجنة الطوارئ التابعة لها لمناقشة الأوضاع في العالم في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأفادت المنظمة، في بيان أصدرته الأربعاء، بأن هذه الجلسة للجنة الطوارئ ستكون حول قضية انتشار فيروس كورونا منذ 22 جانفي 2020.

ومن المقرر أن تعرض المنظمة، عقب انتهاء الاجتماع، على مديرها العام، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، والدول الأعضاء فيها الإرشادات المحدثة الخاصة بتسوية الأوضاع الوبائية.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في وقت سابق إن السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا “قد تكون أصعب” مما كان عليه الوضع سابقا نظرا لبعض ديناميكيات انتقال المرض.

وكالات