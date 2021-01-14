بعد 8 أشهر.. الصين تسجل أول حالة وفاة بكورونا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس 14 جانفي 2021، تسجيل أول حالة وفاة لفيروس كورونا منذ 8 أشهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّ حالة الوفاة سجّلت في مقاطعة خبي في شمال البلاد.

وكانت السلطات فرضت إغلاقاً عاماً في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشّي فيها. وسجّلت آخر حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 في الصين في شهر ماي 2020.

وتمكّنت الصين التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة في العالم إلى حدّ بعيد من السيطرة على الجائحة لكن في الأسابيع الأخيرة سُجّلت في عدد من المدن الصينية بعض الإصابات، ما دفع بالسلطات إلى فرض تدابير حجر محلية وقيود على التنقّلات وإجراء حملة فحوص واسعة شملت عشرات ملايين الأشخاص للكشف عن الإصابات.

وكالات